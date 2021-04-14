Захарова рассказала о работе МИД РФ над встречей Путина и Байдена

МИД РФ делает свою часть работы по встрече Путина и Байдена, заявила представительница ведомства Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она подчеркнула, что подготовка к встрече находится в компетенции администрации президента. «Мы свою часть работы, безусловно, делаем», — добавила Захарова.

От «обзывательств» к переговорам. Байден предложил Путину встретиться

Представительница МИД РФ отметила недавнюю встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпосланника США по климату Джона Керри, которая прошла в Нью-Дели. Захарова рассказала, что на ней обсуждалась проблематика встречи двух президентов.

Байден и Путин 13 апреля провели второй телефонный разговор со вступления Джо Байдена в должность президента. В ходе разговора американский лидер предложил Путину встретиться на нейтральной территории.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваПутинБайденРоссияСШАПолитика
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