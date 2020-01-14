Захарова рассказала о «работе мечты» в Шри-Ланке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото из отеля в Шри-Ланке с видом на море, на которых запечатлено, как люди в форме отгоняют ворон из рогатки.

«"Я б в такие вот пошёл, пусть меня научат". Как вам такая #работамечты?», - написала она на своей странице в Facebook.

Российская делегация во главе с главой МИД Сергеем Лавровым накануне прибыла в Шри-Ланку, где у министра запланированы встречи с президентом и главой правительства страны, передает RT.

