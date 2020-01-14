Захарова рассказала о «работе мечты» в Шри-Ланке
14 января 202009:11
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото из отеля в Шри-Ланке с видом на море, на которых запечатлено, как люди в форме отгоняют ворон из рогатки.
«"Я б в такие вот пошёл, пусть меня научат". Как вам такая #работамечты?», - написала она на своей странице в Facebook.
Российская делегация во главе с главой МИД Сергеем Лавровым накануне прибыла в Шри-Ланку, где у министра запланированы встречи с президентом и главой правительства страны, передает RT.
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ФОТО: Страница Марии Захаровой на Facebook
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