Захарова рассказала о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

Дипломат напомнила о состоявшемся накануне телефонном разговоре Лаврова и Блинкена, посвященном гарантиям безопасности.

«О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Госдепартамент анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств России и США, напоминает «Свободная пресса». Переговоры пройдут после встреч, запланированных у Блинкена на Украине и в Германии.

