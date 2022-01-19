Захарова рассказала о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

МИД ведет подготовку к встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января в Женеве. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Вашингтон подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Дипломат напомнила о состоявшемся накануне телефонном разговоре Лаврова и Блинкена, посвященном гарантиям безопасности.

«О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Госдепартамент анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств России и США, напоминает «Свободная пресса». Переговоры пройдут после встреч, запланированных у Блинкена на Украине и в Германии.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Мария ЗахароваСергей ЛавровГосдеп СШАМИД РФ
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