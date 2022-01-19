Захарова рассказала о подготовке встречи Лаврова и Блинкена
МИД ведет подготовку к встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января в Женеве. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат напомнила о состоявшемся накануне телефонном разговоре Лаврова и Блинкена, посвященном гарантиям безопасности.
«О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Ранее Госдепартамент анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств России и США, напоминает «Свободная пресса». Переговоры пройдут после встреч, запланированных у Блинкена на Украине и в Германии.
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