Вашингтон подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен проведут переговоры в Женеве на этой неделе. Такая договорённость достигнута в ходе их телефонной беседы, проинформировала представитель Госдепартамента высокого ранга.
Переговоры Лаврова и Блинкена должны состояться в конце европейского турне главы Госдепа, который проведет встречи в Киеве и Берлине. В Женеве руководители дипломатии РФ и США должны пересечься в пятницу, 21 января. По словам представительницы Госдепартамента, это свидетельствует о том, что, возможно, дипломатия не умерла.
Вашингтон считает, что встреча Блинкена и Лаврова будет нацелена на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности и может содействовать взаимопониманию между сторонами. Представительница Госдепа назвала такой подход «единственным способом успешного решения» украинского вопроса.
В свою очередь на Смоленской площади сообщили, что Лавров в ходе телефонного разговора призвала Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы подготовке «российской агрессии» против Украины. Глава МИД предложил Вашингтону заставить Киев выполнить в полном объеме Минские соглашения.
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