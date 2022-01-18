Вашингтон подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен проведут переговоры в Женеве на этой неделе. Такая договорённость достигнута в ходе их телефонной беседы, проинформировала представитель Госдепартамента высокого ранга.

Переговоры Лаврова и Блинкена должны состояться в конце европейского турне главы Госдепа, который проведет встречи в Киеве и Берлине. В Женеве руководители дипломатии РФ и США должны пересечься в пятницу, 21 января. По словам представительницы Госдепартамента, это свидетельствует о том, что, возможно, дипломатия не умерла.