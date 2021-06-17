Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений России и ЕС

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на то, что ЕС не увидит необходимости для введения новых санкций в отношении России.

Ранее состоялся саммит лидеров Евросоюза и США, который призван возобновить партнерство между сообществом и государством.

