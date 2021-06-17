Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений России и ЕС

Стратегия Евросоюза в отношении России не приведет к нормализации отношений между Москвой и Брюсселем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, принципы, которые выбрал ЕС в отношении России, не могут стать основой для восстановления стабильных отношений между Россией и Евросоюзом.

ЕП потребовал от России отменить закон об иноагентах и освободить Пивоварова

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на то, что ЕС не увидит необходимости для введения новых санкций в отношении России.

Ранее состоялся саммит лидеров Евросоюза и США, который призван возобновить партнерство между сообществом и государством.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры