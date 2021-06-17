Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений России и ЕС
Стратегия Евросоюза в отношении России не приведет к нормализации отношений между Москвой и Брюсселем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, принципы, которые выбрал ЕС в отношении России, не могут стать основой для восстановления стабильных отношений между Россией и Евросоюзом.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на то, что ЕС не увидит необходимости для введения новых санкций в отношении России.
Ранее состоялся саммит лидеров Евросоюза и США, который призван возобновить партнерство между сообществом и государством.
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