ЕП потребовал от России отменить закон об иноагентах и освободить Пивоварова

Европарламент принял резолюцию по России с призывом к властям отменить закон о нежелательных организациях и освободить экс-директора «Открытой России» (признана Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Андрея Пивоварова.

Большинство депутатов ЕП по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге поддержали документ: за резолюцию проголосовали 564 парламентария, 61 выступил против, 37 воздержались.

Как отметили в ЕП, Москва должна «прекратить уголовное преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях», а также отменить закон и пересмотреть решение Генпрокуратуры о внесении трех немецких неправительственных организаций в список «нежелательных».

«Европарламент призывает воздержаться от принятия новых законов, которые не позволят участвовать в выборах сотрудникам и сторонникам организаций, произвольно внесенных в список нежелательных», — цитирует резолюцию РИА Новости.

Кроме того, депутаты предложили Евросоюзу «учитывать ситуацию с верховенством права, соблюдением прав человека и основных свобод» при подготовке новой стратегии отношений с Россией. В Европарламенте призвали ввести новые условия взаимодействия между Москвой и Брюсселем «с целью прекращения внутренних репрессий в России против политических и гражданских активистов, правозащитников, адвокатов, политических оппозиционеров, журналистов, независимых СМИ, профсоюзов и неправительственных организаций».

Также депутаты призывают усилить поддержку правозащитников, неправительственных организаций, независимых СМИ. При этом странам ЕС предлагают рассмотреть возможность принятия запрещенных или находящихся под угрозой неправительственных организаций из РФ на своей территории, выдавать срочные визы и предоставлять временное убежище российским правозащитникам.

Андрея Пивоварова задержали 31 мая в Пулково перед вылетом в Польшу, напоминает «Свободная пресса». Экс-директора «Открытой России» подозревают в осуществлении им деятельности нежелательной организации, по этой статье Пивоварову грозит до 6 лет лишения свободы. Свою вину он не признает и считает, что происходящее связано с его желанием участвовать в выборах в Госдуму.

