Захарова пояснила, что шутка Лаврова была адресована лидерам ЕС

Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что шутка Сергея Лаврова о Дании и Гренландии, прозвучавшая в ответ на вопрос о возможных территориальных уступках, была адресована лидерам Европейского союза. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Захарова заявила, что министр иностранных дел России использовал тонкий «дипломатический троллинг», направленный не только на американского журналиста, но и на ЕС и его государства, активно обсуждающие вопросы территориальной целостности Украины.