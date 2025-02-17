Захарова пояснила, что шутка Лаврова была адресована лидерам ЕС
Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что шутка Сергея Лаврова о Дании и Гренландии, прозвучавшая в ответ на вопрос о возможных территориальных уступках, была адресована лидерам Европейского союза. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Захарова заявила, что министр иностранных дел России использовал тонкий «дипломатический троллинг», направленный не только на американского журналиста, но и на ЕС и его государства, активно обсуждающие вопросы территориальной целостности Украины.
Лавров, отвечая на вопрос корреспондента CNN Фредерика Плейтгена о территориальных уступках России, сказал: «Это вы про Данию с Гренландией?».
Захарова подчеркнула, что данное замечание не было направлено лично к Плейтгену, а являлось критикой стран ЕС, которые пытаются вмешиваться в вопросы Украины, не учитывая ее отсутствие в составе ЕС и НАТО, а также в противоречие с европейскими ценностями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru