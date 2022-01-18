Лавров: Москва хотела бы более конструктивных отношений с Берлином

Во вторник министр проводит переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов», — подчеркнул Лавров, открывая переговоры.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил признательность за послание коллеги от 10 января, в котором Бербок упомянула многовековые и исторические связях между народами России и Германии и подчеркнула совместную ответственность за успешное развитие отношений двух стран.

«Полностью разделяю такой настрой. Надеюсь, именно в таком ключе мы сегодня поработаем», — заключил Лавров.

