Лавров: Москва хотела бы более конструктивных отношений с Берлином
Россия хочет более конструктивных отношений с ФРГ и нацелена на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового германского правительства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник министр проводит переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов», — подчеркнул Лавров, открывая переговоры.
Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил признательность за послание коллеги от 10 января, в котором Бербок упомянула многовековые и исторические связях между народами России и Германии и подчеркнула совместную ответственность за успешное развитие отношений двух стран.
«Полностью разделяю такой настрой. Надеюсь, именно в таком ключе мы сегодня поработаем», — заключил Лавров.
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