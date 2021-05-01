Блинкен заявил о стремлении США и союзников к конструктивным отношениям с РФ

США, их союзники и партнеры стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, однако Москва должна соблюдать свои международные обязательства. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что Вашингтон вместе с лидерами ЕС осуждает введенный Москвой запрет на въезд ряда европейских чиновников в РФ. Блинкен считает, что решение российских властей — «попытка запугать критиков».

Ранее МИД РФ сообщил о введении ограничений в отношении восьми граждан стран ЕС и представителей европейских официальных структур ЕС. В российский черный список попали в том числе руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

В МИД уточнили, что мера стала ответом на ограничения Совета ЕС, введенные 2 и 22 марта в отношении шести граждан России.

