Захарова раскритиковала обещание Нобелевской премии Нетаньяху

По мнению Захаровой, более логично было бы наградить Нетаньяху за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и полнокровное существование Палестины. При этом представитель МИД России задалась вопросом, насколько такая цель реалистична.

Также Захарова иронично заметила, что была не в курсе того, что Нуланд вправе что-то решать за Нобелевский комитет.

Ранее Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным найден компромисс, который удовлетворяет обе стороны. Об этом сообщило агентство НСН.

