Захарова раскритиковала обещание Нобелевской премии Нетаньяху
Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в связи с желанием замглавы американского Госдепа Виктории Нуланд наградить Нобелевской премией за уход России с территории Украины главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом она заявила в личном Telegram-канале.
По мнению Захаровой, более логично было бы наградить Нетаньяху за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и полнокровное существование Палестины. При этом представитель МИД России задалась вопросом, насколько такая цель реалистична.
Также Захарова иронично заметила, что была не в курсе того, что Нуланд вправе что-то решать за Нобелевский комитет.
Ранее Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным найден компромисс, который удовлетворяет обе стороны. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- В Госдуме предложили регулярно тестировать всех чиновников на наркотики
- Захарова раскритиковала обещание Нобелевской премии Нетаньяху
- В Думе предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов
- На Курском вокзале в Москве задержали мужчину с противопехотными минами
- В Кремле прокомментировали взнос бизнесменов в госбюджет
- Собянин сообщил о росте промышленного производства в Москве на 8,5% в 2022 году
- СМИ: Главы МИД Евросоюза обсудят 20 февраля новый пакет санкций против России
- В Госдуму внесли законопроект о «детях спецоперации»
- Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
- Силуанов назвал технологический суверенитет приоритетом расходов бюджета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru