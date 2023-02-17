Захарова раскритиковала обещание Нобелевской премии Нетаньяху

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в связи с желанием замглавы американского Госдепа Виктории Нуланд наградить Нобелевской премией за уход России с территории Украины главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом она заявила в личном Telegram-канале.

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По мнению Захаровой, более логично было бы наградить Нетаньяху за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и полнокровное существование Палестины. При этом представитель МИД России задалась вопросом, насколько такая цель реалистична.

Также Захарова иронично заметила, что была не в курсе того, что Нуланд вправе что-то решать за Нобелевский комитет.

Ранее Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным найден компромисс, который удовлетворяет обе стороны. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Нобелевская ПремияНетаньяхуМария Захарова
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