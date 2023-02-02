«Железный купол» для Киева: Израиль выкручивается под «бешеным» давлением США

Израиль не передаст Украине системы ПВО «Железный купол», они не предназначены для борьбы с баллистическими ракетами, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН.

Власти Израиля изучают вопрос предоставления Украине других видов помощи помимо гуманитарной, заявил накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, рассматривается возможность передачи Киеву системы ПВО «Железный купол». Сатановский отметил, что эти системы необходимы Израилю для собственных нужд.



«Системы ПВО «Железный купол» необходимы Израилю для своих собственных нужд. Эти системы никакого отношения не имеют к тем типам ракет, которые используют российские силы в противостоянии с Украиной. Эта система рассчитана на поражение большого количество самоделок, которые направляются на израильские города из Газа. Если ракеты летят по пустырям, система вообще не реагирует. Тем более, если мы говорим про баллистические ракеты. Это безмерно дорогая система. Каким образом Украина может это использовать при своем отношении к гражданам? Это только символ, чтобы сказать, что мы вырвали еще у Израиля вот это», - отметил он.

При этом, по словам собеседника НСН, США продолжают оказывать давление на Израиль в вопросе поддержки Киева, но Нетаньяху мало волнуют подобные провокации.