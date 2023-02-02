«Железный купол» для Киева: Израиль выкручивается под «бешеным» давлением США
Системы ПВО необходимы Израилю для своих собственных нужд, помочь Украине они все равно не смогут, заявил НСН востоковед Евгений Сатановский.
Израиль не передаст Украине системы ПВО «Железный купол», они не предназначены для борьбы с баллистическими ракетами, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН.
Власти Израиля изучают вопрос предоставления Украине других видов помощи помимо гуманитарной, заявил накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, рассматривается возможность передачи Киеву системы ПВО «Железный купол». Сатановский отметил, что эти системы необходимы Израилю для собственных нужд.
«Системы ПВО «Железный купол» необходимы Израилю для своих собственных нужд. Эти системы никакого отношения не имеют к тем типам ракет, которые используют российские силы в противостоянии с Украиной. Эта система рассчитана на поражение большого количество самоделок, которые направляются на израильские города из Газа. Если ракеты летят по пустырям, система вообще не реагирует. Тем более, если мы говорим про баллистические ракеты. Это безмерно дорогая система. Каким образом Украина может это использовать при своем отношении к гражданам? Это только символ, чтобы сказать, что мы вырвали еще у Израиля вот это», - отметил он.
При этом, по словам собеседника НСН, США продолжают оказывать давление на Израиль в вопросе поддержки Киева, но Нетаньяху мало волнуют подобные провокации.
«Со стороны США оказывается бешеное давление на Израиль в вопросах поддержки Украины. Это так, но в предыдущем правительстве Лапид (бывший премьер-министр Израиля, прим. НСН) был абсолютно проамериканским, Нетаньяху сильно другой, у него тяжелые отношения с Байденом, а хорошие с Трампом, рабочие и деловые отношения с Путиным. Он не будет вестись на провокации и спекуляции нынешних американских властей. В свете конфликта с Палестиной Вашингтон не будет обещать поддержку Израилю в обмен на помощь Киеву. Никто этого делать не будет. До сих пор еще американцы идиотами до такой степени не были, им это не нужно», - добавил он.
Система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» может быть эффективна на Украине при условии, что она будет управляться опытными специалистами и будет полностью адаптирована в общую систему ПВО страны, рассказал генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН.
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