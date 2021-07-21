Захарова раскритиковала главу МИД Украины за слова о Черном море

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за высказывания о превращении Черного моря в озеро. Об этом она написала в Telegram.

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Ранее Кулеба заявил, что Россия может превратить Черное море в свое внутреннее озеро, в связи с чем Украина готовит встречные меры. «Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», — ответила ему Захарова.

Ранее стало известно, что украинские власти намерены открыть офис переговорной площадки «Крымская платформа». Работа начнется в ходе саммита в августе.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФУкраинаРоссия
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