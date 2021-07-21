Захарова раскритиковала главу МИД Украины за слова о Черном море
Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за высказывания о превращении Черного моря в озеро. Об этом она написала в Telegram.
Ранее Кулеба заявил, что Россия может превратить Черное море в свое внутреннее озеро, в связи с чем Украина готовит встречные меры. «Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», — ответила ему Захарова.
Ранее стало известно, что украинские власти намерены открыть офис переговорной площадки «Крымская платформа». Работа начнется в ходе саммита в августе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- В Крыму допустили закрытие туристического сезона из-за COVID-19
- Захарова раскритиковала главу МИД Украины за слова о Черном море
- «Дураком надо быть»: Азаров ответил мечтающим о распаде России украинцам
- Молдавские политики завязали драку в прямом эфире
- Совфед разработал законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов
- Работавшим в сельской местности россиянам предложили повысить пенсию
- «ЭпиВакКорона» доступна в Москве только сделавшим первую прививку
- Ростех начнет разработку противопожарной бомбы
- «Частная тюрьма» в Ленобласти оказалась не тюрьмой
- Глава ВОЗ предупредил о риске появления нового опасного штамма COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru