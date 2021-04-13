Захарова раскритиковала CNN за выдачу украинских танков за российские

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телеканал CNN выдал в репортаже украинские танки за российские. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В репортаже CNN речь идет о продвижении российских войск к границе с Украиной. На кадрах показана военная техника, в том числе танки. По мнению Захаровой, танки на видео украинские, как и вокзал, с которого они отправляются. Представитель МИД РФ заявила, что CNN выдает эти кадры за подготовку России к войне с Украиной.

Страны G7 потребовали от России прекратить передислокацию войск

Ранее СМИ сообщали о приближении российских войск к границе с Украиной. В Кремле заявили, что военные двигаются по территории своей страны по нужным им маршрутам.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:РоссияУкраинаВойна На УкраинеМИД РФМария ЗахароваCNN
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры