Захарова раскритиковала CNN за выдачу украинских танков за российские
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телеканал CNN выдал в репортаже украинские танки за российские. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
В репортаже CNN речь идет о продвижении российских войск к границе с Украиной. На кадрах показана военная техника, в том числе танки. По мнению Захаровой, танки на видео украинские, как и вокзал, с которого они отправляются. Представитель МИД РФ заявила, что CNN выдает эти кадры за подготовку России к войне с Украиной.
Ранее СМИ сообщали о приближении российских войск к границе с Украиной. В Кремле заявили, что военные двигаются по территории своей страны по нужным им маршрутам.
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