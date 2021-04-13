Захарова раскритиковала CNN за выдачу украинских танков за российские

В репортаже CNN речь идет о продвижении российских войск к границе с Украиной. На кадрах показана военная техника, в том числе танки. По мнению Захаровой, танки на видео украинские, как и вокзал, с которого они отправляются. Представитель МИД РФ заявила, что CNN выдает эти кадры за подготовку России к войне с Украиной.