Страны G7 потребовали от России прекратить передислокацию войск
Министры иностранных дел стран Большой семерки (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США) и представитель ЕС обеспокоились передвижением российских войск у границы с Украиной. Они призвали Россию «прекратить провокации», сообщается на сайте Госдепартамента США.
«Эти масштабные передвижения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающие и дестабилизирующие действия», — говорится в совместном заявлении министров. Представители стран требуют снизить напряженность и соблюдать прозрачность передвижения войск.
Минобороны РФ ранее пояснило, что армия проводит учения в ЮФО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передвижения войск не несут угрозы другим странам.
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