Захарова: Псаки неоднократно подставляла США своей некомпетентностью
11 января 202214:48
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия 1» заявила, что представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями.
По ее словам, Псаки часто демонстрировала непрофессионализм.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовится к тому, что Москва якобы будет распространять ложные сведения о связанных с консультациями в Женеве обязательствах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru