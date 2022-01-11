Захарова: Псаки неоднократно подставляла США своей некомпетентностью

По ее словам, Псаки часто демонстрировала непрофессионализм.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовится к тому, что Москва якобы будет распространять ложные сведения о связанных с консультациями в Женеве обязательствах.

