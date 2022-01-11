Захарова: Псаки неоднократно подставляла США своей некомпетентностью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия 1» заявила, что представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями.

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По ее словам, Псаки часто демонстрировала непрофессионализм.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовится к тому, что Москва якобы будет распространять ложные сведения о связанных с консультациями в Женеве обязательствах.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Мария ЗахароваСШАМИД РФРоссия
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