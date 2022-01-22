СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Россию
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс планирует в феврале посетить Москву, российская сторона дала согласие на визит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее газета The Times, ссылаясь на источник в британском правительстве, сообщила о возможной поездке Трасс в Россию в начале февраля. Однако в посольстве РФ в Британии заявили, что не получали официального обращения относительно визита министра в Москву.
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