СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Россию

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее газета The Times, ссылаясь на источник в британском правительстве, сообщила о возможной поездке Трасс в Россию в начале февраля. Однако в посольстве РФ в Британии заявили, что не получали официального обращения относительно визита министра в Москву.

