Захарова прокомментировала заявление МИД Британии по делу Навального

Захарова привела в своем Telegram-канале цитату Рааба, где он отмечает ведущую роль Британии с момента отравления Навального в координации международного ответа.



«Таким образом Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального», - прокомментировала она.

Представитель МИД РФ также отметила, что для проведения уголовного расследования по делу Навального Россия не раз запрашивала необходимые для этого документы, однако получала немотивированный отказ.

