Захарова прокомментировала заявление МИД Британии по делу Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление своего главы МИД Британии Доминика Рааба по делу Алексея Навального, отметила, что Лондон фактически признался в манипулировании истории с отравлением оппозиционера.

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Захарова привела в своем Telegram-канале цитату Рааба, где он отмечает ведущую роль Британии с момента отравления Навального в координации международного ответа.

«Таким образом Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального», - прокомментировала она.

Представитель МИД РФ также отметила, что для проведения уголовного расследования по делу Навального Россия не раз запрашивала необходимые для этого документы, однако получала немотивированный отказ.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ВеликобританияМария Захарова
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