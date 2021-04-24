Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии цитатой о дураках

Дипломат напомнила, что в пятницу Прага поблагодарила Лондон за поддержку, кроме того, глава чешского МИД выразил благодарность Эстонии, Латвии и Литве, которые объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." Дальше не помню, найдите сами», — написала Захарова в Facebook.

Оригинальная цитата чешского писателя оканчивается словами «то же самое и с дураками».

На минувшей неделе Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, при этом Прага обвинила спецслужбы РФ во взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов объявили Словакия, Латвия, Эстония и Литва.

