Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии цитатой о дураках
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала чешского писателя Карела Чапека, комментируя благодарность Чехии в адрес Великобритании за поддержку в дипломатическом противостоянии с Россией.
Дипломат напомнила, что в пятницу Прага поблагодарила Лондон за поддержку, кроме того, глава чешского МИД выразил благодарность Эстонии, Латвии и Литве, которые объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." Дальше не помню, найдите сами», — написала Захарова в Facebook.
Оригинальная цитата чешского писателя оканчивается словами «то же самое и с дураками».
На минувшей неделе Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, при этом Прага обвинила спецслужбы РФ во взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов объявили Словакия, Латвия, Эстония и Литва.
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