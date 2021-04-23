Глава МИД Чехии выразил благодарность Прибалтике за высылку российских дипломатов

Кулганек заявил, что страны Прибалтики остаются "очень близкими друзьями Чехии". Он выразил благодарность Литве, Латвии и Эстонии за "решительную солидарность" в этом деле.



Руководство Чехии обвинило спецслужбы РФ во взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из страны было выслано 18 российских дипломатов. Зеркальными мерами стала высылка 20 сотрудников чешской дипмиссии из Москвы. Также солидарность с Чехией выразили Словакия, Латвия, Эстония и Литва, на что МИД РФ уже пообещало ответить высылкой дипломатов.

МИД РФ неоднократно опровергал данные обвинения, называя их "абсурдными, голословными и надуманными". По мнению российского ведомства, высылка дипломатов из Праги является требованием США, а также других европейских стран, которые намерены таким образом решить внутреполитические проблемы.

