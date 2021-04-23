Глава МИД Чехии выразил благодарность Прибалтике за высылку российских дипломатов
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил благодарность правительствам Эстонии, Латвии и Литвы, которые объявили о высылке российских дипломатов. Об этом глава МИД написал в своем аккаунте в Twitter.
Кулганек заявил, что страны Прибалтики остаются "очень близкими друзьями Чехии". Он выразил благодарность Литве, Латвии и Эстонии за "решительную солидарность" в этом деле.
Руководство Чехии обвинило спецслужбы РФ во взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из страны было выслано 18 российских дипломатов. Зеркальными мерами стала высылка 20 сотрудников чешской дипмиссии из Москвы. Также солидарность с Чехией выразили Словакия, Латвия, Эстония и Литва, на что МИД РФ уже пообещало ответить высылкой дипломатов.
МИД РФ неоднократно опровергал данные обвинения, называя их "абсурдными, голословными и надуманными". По мнению российского ведомства, высылка дипломатов из Праги является требованием США, а также других европейских стран, которые намерены таким образом решить внутреполитические проблемы.
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