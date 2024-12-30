Захарова прокомментировала сведения о полете спецборта из РФ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала полет специального российского борта в США. Ее заявление приводит РИА Новости.
По словам Захаровой, речь идет об «очередной ротации дипломатов».
Накануне Telegram-канал «Baza» со ссылкой на данные сервиса «FlightRadar» сообщил, что российский спецборт провел в США два дня. Так, по информации источника, 25 декабря воздушное судно вылетело из Москвы в Санкт-Петербург, а 26 декабря уже в Нью-Йорк. Отмечается, что после этого самолет Ил-96 был перенаправлен в Вашингтон, но 28 декабря вернулся в Нью-Йорк и уже оттуда вылетел в Москву.
Известно, что это судно использует для служебных перелетов высшее российское руководство. При этом с какими именно целями и кто летал на Ил-96 в США неизвестно, так как ни американская, ни российская сторона не сообщали о прибытии какой-либо делегацией из РФ.
Ранее Мария Захарова опровергла информацию о вылете нового посла России в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова прокомментировала сведения о полете спецборта из РФ в США
- Компания «Туркменистан» организует альтернативный авиарейс из Москвы
- В РФ продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
- СМИ: В январе в РФ на 25% подорожает шоколад
- Лавров: РФ не будет участвовать в «саммите мира» по Украине
- В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
- Делимханов: В Чечне нелегальных майнеров приравняют к террористам
- В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали 4 человека
- Посол: В случае отказа от газа из РФ Греция потеряет деньги
- Байден объявил 9 января днем национального траура из-за смерти Картера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru