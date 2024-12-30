Захарова прокомментировала сведения о полете спецборта из РФ в США

Накануне Telegram-канал «Baza» со ссылкой на данные сервиса «FlightRadar» сообщил, что российский спецборт провел в США два дня. Так, по информации источника, 25 декабря воздушное судно вылетело из Москвы в Санкт-Петербург, а 26 декабря уже в Нью-Йорк. Отмечается, что после этого самолет Ил-96 был перенаправлен в Вашингтон, но 28 декабря вернулся в Нью-Йорк и уже оттуда вылетел в Москву.

Известно, что это судно использует для служебных перелетов высшее российское руководство. При этом с какими именно целями и кто летал на Ил-96 в США неизвестно, так как ни американская, ни российская сторона не сообщали о прибытии какой-либо делегацией из РФ.

Ранее Мария Захарова опровергла информацию о вылете нового посла России в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».