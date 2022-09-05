Захарова прокомментировала слова главы МИД Эстонии о визах для россиян
Заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о необходимости ужесточения визового режима для россиян – «чудовищная логика невежды», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.
Так она отреагировала на высказывания Рейнсалу, по словам которого, визовый режим для граждан РФ нужно ужесточить, чтобы «один процент из них взял в руки по булыжнику и вызвал изменения в обществе». «К чему он призывает людей? К насилию?», — задалась вопросом Захарова. Она напомнила, что Рейнсалу - дипломат, который представляет страну, «которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией».
Представитель МИД России допустила, что «булыжник мог бы полететь в окна эстонского посольства в РФ, а, возможно, в здание МИД Эстонии».
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости скорейшего принятия новых антироссийских санкций, которые коснулись бы энергетики, торговли и системы SWIFT.
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