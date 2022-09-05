Захарова прокомментировала слова главы МИД Эстонии о визах для россиян

Так она отреагировала на высказывания Рейнсалу, по словам которого, визовый режим для граждан РФ нужно ужесточить, чтобы «один процент из них взял в руки по булыжнику и вызвал изменения в обществе». «К чему он призывает людей? К насилию?», — задалась вопросом Захарова. Она напомнила, что Рейнсалу - дипломат, который представляет страну, «которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией».

Представитель МИД России допустила, что «булыжник мог бы полететь в окна эстонского посольства в РФ, а, возможно, в здание МИД Эстонии».

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости скорейшего принятия новых антироссийских санкций, которые коснулись бы энергетики, торговли и системы SWIFT.

