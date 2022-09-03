Эксперт: В Эстонии готовят диверсантов для атак внутри России

НАТО проводит в Эстонии подготовку диверсантов для атак на российскую территорию. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в беседе с «Украиной.ру».

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«Эстония сейчас готовит диверсантов для работы на территории Российской Федерации», — указал Ераносян.

По словам эксперта, прибалтийская республика стала хабом для тренировки террористов для диверсий внутри РФ. Ераносян подчеркнул, что НАТО под предлогом ситуации на Украине расширяет свое присутствие в Эстонии. Так, в страну уже прибыли два батальона альянса, состоящие в основном из британских бойцов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОЭстония
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