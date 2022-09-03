«Эстония сейчас готовит диверсантов для работы на территории Российской Федерации», — указал Ераносян.

По словам эксперта, прибалтийская республика стала хабом для тренировки террористов для диверсий внутри РФ. Ераносян подчеркнул, что НАТО под предлогом ситуации на Украине расширяет свое присутствие в Эстонии. Так, в страну уже прибыли два батальона альянса, состоящие в основном из британских бойцов.

