Экс-президент Польши раскритиковал Варшаву за отказ пригласить Путина

Действующим властям Польши следовало пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, тем самым подчеркнув, что концлагерь освободила именно Красная армия. Такую точку зрения выразил в интервью польским журналистам экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса, передает РИА Новости.

Политик заявил, что никто не изменит историческую правду, и если правительство Польши хочет создать собственную трактовку, то это «слишком несерьезно». По словам Валенсы, если Варшава хочет хороших отношений с Москвой, то нужно вести диалог.

Валенса также предположил, что решение президента Анджея Дуды не ехать в Израиль связано именно с отказом пригласить Путина на мероприятия в Польше.

Путин, как ожидается, не будет присутствовать на мероприятиях в Польше 27 января в честь освобождения концлагеря Освенцим. А вот на Всемирном форуме памяти Холокоста 22-23 января в Израиле российский президент, вероятно, будет главным гостем.

Варшава и Москва обмениваются заявлениями по поводу трактовок причин Второй мировой войны с начала декабря. В частности, Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии 1930-х годов Юзефа Липски, который поддержал антисемитские действия Адольфа Гитлера.

