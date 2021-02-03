Захарова прокомментировала намерение Борреля посетить Навального

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала намерение главы дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля посетить оппозиционера Алексея Навального.

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Как передает РИА Новости, Захарова заявила, что при наличии такого желания «пусть его сами реализуют и выходят на соответствующие службы». Она также добавила, что в МИД не знают о соответствующих намерениях Борреля.

Ранее Евросоюз призвал к «немедленному и безоговорочному» освобождению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорилось в заявлении Борреля.

Во вторник вечером Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйМария Захарова
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