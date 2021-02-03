Захарова прокомментировала намерение Борреля посетить Навального
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала намерение главы дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля посетить оппозиционера Алексея Навального.
Как передает РИА Новости, Захарова заявила, что при наличии такого желания «пусть его сами реализуют и выходят на соответствующие службы». Она также добавила, что в МИД не знают о соответствующих намерениях Борреля.
Ранее Евросоюз призвал к «немедленному и безоговорочному» освобождению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорилось в заявлении Борреля.
Во вторник вечером Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года
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