Захарова прокомментировала намерение Борреля посетить Навального

Как передает РИА Новости, Захарова заявила, что при наличии такого желания «пусть его сами реализуют и выходят на соответствующие службы». Она также добавила, что в МИД не знают о соответствующих намерениях Борреля.



Ранее Евросоюз призвал к «немедленному и безоговорочному» освобождению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорилось в заявлении Борреля.

Во вторник вечером Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года

