В Евросоюзе призвали к немедленному освобождению Навального

Накануне столичный Симоновский суд на заседании в Мосгорсуде заменил условный срок политика по делу «Ив Роше» реальным и приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима.

«Европейский Союз осуждает решение российских властей приговорить Навального и считает это неприемлемым, поскольку оно политически мотивировано и противоречит международным обязательствам России в области прав человека», — указано в сообщении.

Отмечается, что постоянные призывы к российским властям соблюдать обязательства по обеспечению прав человека и равенства перед законом «подтверждают негативную тенденцию сужения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в РФ».

Евросоюз намерен рассмотреть вопрос о приговоре Навальному на заседании Совета по иностранным делам, где дипломаты обсудят его последствия и дальнейшие действия.

