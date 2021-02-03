В Евросоюзе призвали к немедленному освобождению Навального
Евросоюз призвал к «немедленному и безоговорочному» освобождению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Накануне столичный Симоновский суд на заседании в Мосгорсуде заменил условный срок политика по делу «Ив Роше» реальным и приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима.
«Европейский Союз осуждает решение российских властей приговорить Навального и считает это неприемлемым, поскольку оно политически мотивировано и противоречит международным обязательствам России в области прав человека», — указано в сообщении.
Отмечается, что постоянные призывы к российским властям соблюдать обязательства по обеспечению прав человека и равенства перед законом «подтверждают негативную тенденцию сужения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в РФ».
Евросоюз намерен рассмотреть вопрос о приговоре Навальному на заседании Совета по иностранным делам, где дипломаты обсудят его последствия и дальнейшие действия.
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