Захарова прокомментировала информацию о слежке российских дипломатов за ФБР

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала появившуюся в западных СМИ информацию о слежке российских дипломатов за Федеральным бюро расследований США фантастической историей. Как пишет ТАСС, об этом она заявила в эфире «Коммерсант-FM».

Ранее сайт Yahoo, ссылаясь на неназванный источник, сообщил, что российские дипломаты нелегально получили доступ к системам связи ФБР во время президентского срока Барака Обамы.

Захарова заявила, что таких фантастических историй будет еще много, поскольку начинается период "до выборов президента США остался ровно год". Она также заявила, что в МИД намерены дать экспертную оценку данной информации.

Ранее сообщалось о том, что представители компаний Facebook, Twitter, Google и Microsoft встретились с ФБР для подготовки к выборам президента США 2020 года.



