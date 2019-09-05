Соцсети обсудили с ФБР вмешательство в выборы США

В среду, 5 сентября руководство компаний Facebook и Google встретилось с представителями американской разведки с целью обсудить попытки индустрии технологий обеспечить безопасность следующих президентских выборов в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой источник.

По его данным, на встрече присутствовали представители Министерства внутренней безопасности, Федерального бюро расследований и Национальной разведки. Также на встрече присутствовали представители компаний Twitter и Microsoft, сообщил источник.

«Встречи на целый день были организованы для того, чтобы обсудить, как технические компании, такие как Facebook, готовятся к вопросам безопасности, связанным с выборами, включая поддерживаемые правительством онлайн-кампании по дезинформации, подобные той, которую Россия организовала в преддверии выборов в США 2016 года. В июне высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил журналистам, что Россия, Китай и Иран пытаются влиять на общественное мнение в преддверии выборов 2020 года. В прошлом году Facebook снял скоординированные кампании влияния из всех трех стран», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.