Соцсети обсудили с ФБР вмешательство в выборы США
По данным Bloomberg, Facebook, Twitter, Google и Microsoft встретились с ФБР для подготовки к выборам президента США 2020 года. Подробнее в материале НСН.
В среду, 5 сентября руководство компаний Facebook и Google встретилось с представителями американской разведки с целью обсудить попытки индустрии технологий обеспечить безопасность следующих президентских выборов в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой источник.
По его данным, на встрече присутствовали представители Министерства внутренней безопасности, Федерального бюро расследований и Национальной разведки. Также на встрече присутствовали представители компаний Twitter и Microsoft, сообщил источник.
«Встречи на целый день были организованы для того, чтобы обсудить, как технические компании, такие как Facebook, готовятся к вопросам безопасности, связанным с выборами, включая поддерживаемые правительством онлайн-кампании по дезинформации, подобные той, которую Россия организовала в преддверии выборов в США 2016 года. В июне высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил журналистам, что Россия, Китай и Иран пытаются влиять на общественное мнение в преддверии выборов 2020 года. В прошлом году Facebook снял скоординированные кампании влияния из всех трех стран», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.
Напомним, в июле этого года бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения в адрес России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом он подчеркнул, что в ходе двухлетнего расследования его команда не смогла найти доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.
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