Захарова прокомментировала «имперские амбиции» Великобритании

«Имперские амбиции» Великобритании не имеют прочного фундамента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

МИД РФ осудило решение Велокобритании нарастить ядерные потенциал

«Амбиции есть, а базиса под ними нет. Мало того, базис, увы, прогнивший и гнилой», — считает дипломат.

Как отметила Захарова, Лондон пытается вернуть себе статус могущественной державы, однако «декорации рушатся все больше и больше».

Ранее британские власти сообщили о своих планах нарастить ядерный потенциал, увеличив до 260 число боеголовок, напоминает РИА ФАН. По мнению Кремля, планы Лондона «угрожают миру на всей земле», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВеликобританияМария ЗахароваМИД РФ
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