Захарова прокомментировала «имперские амбиции» Великобритании

«Амбиции есть, а базиса под ними нет. Мало того, базис, увы, прогнивший и гнилой», — считает дипломат.

Как отметила Захарова, Лондон пытается вернуть себе статус могущественной державы, однако «декорации рушатся все больше и больше».

Ранее британские власти сообщили о своих планах нарастить ядерный потенциал, увеличив до 260 число боеголовок, напоминает РИА ФАН. По мнению Кремля, планы Лондона «угрожают миру на всей земле», сообщает Ura.ru.

