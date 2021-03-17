МИД РФ осудило решение Велокобритании нарастить ядерные потенциал

Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление с критикой решения Лондона нарастить ядерный потенциал. Об этом пишет РИА «Новости».

Представители МИД назвали решение Великобритании немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности.

В дипведомстве добвили, что наращивание ядерного потенциала подрывает единство ядерной пятерки в отстаивании здравых подходов в сфере контроля над вооружениями.

Японцы бурно отреагировали на заявление российского МИД о ядерном оружии

Москва будет настаивать на привлечении Лондона к переговорам по новому соглашению на смену договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключили в МИД РФ.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВеликобританияМИД РФ
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