МИД РФ осудило решение Велокобритании нарастить ядерные потенциал
Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление с критикой решения Лондона нарастить ядерный потенциал. Об этом пишет РИА «Новости».
Представители МИД назвали решение Великобритании немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности.
В дипведомстве добвили, что наращивание ядерного потенциала подрывает единство ядерной пятерки в отстаивании здравых подходов в сфере контроля над вооружениями.
Москва будет настаивать на привлечении Лондона к переговорам по новому соглашению на смену договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключили в МИД РФ.
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