МИД РФ осудило решение Велокобритании нарастить ядерные потенциал

Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление с критикой решения Лондона нарастить ядерный потенциал. Об этом пишет РИА «Новости».

Представители МИД назвали решение Великобритании немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности.

В дипведомстве добвили, что наращивание ядерного потенциала подрывает единство ядерной пятерки в отстаивании здравых подходов в сфере контроля над вооружениями.