Захарова прокомментировала идею Лондона о санкциях в отношении «Северного потока-2»
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова высмеяла предложение Лондона о введении ограничительных мер против «Северного потока – 2» после инцидента с вынужденной посадкой лайнера Ryanair в Минске, сообщает «РЕН ТВ».
«Уже притчей во языцех стали «британские ученые». Мне кажется, на подходе уже «британская логика» — как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят», - сказала дипломат.
Как сообщалось, Великобритания рассмотрит предложение ввести санкции в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Ямал-Европа» после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб в ходе своего выступления в парламенте.
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