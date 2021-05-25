Захарова прокомментировала идею Лондона о санкциях в отношении «Северного потока-2»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова высмеяла предложение Лондона о введении ограничительных мер против «Северного потока – 2» после инцидента с вынужденной посадкой лайнера Ryanair в Минске, сообщает «РЕН ТВ».

В Британии не исключили санкций против «Северного потока-2» после инцидента с самолетом Ryanair

«Уже притчей во языцех стали «британские ученые». Мне кажется, на подходе уже «британская логика» — как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят», - сказала дипломат.

Как сообщалось, Великобритания рассмотрит предложение ввести санкции в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Ямал-Европа» после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб в ходе своего выступления в парламенте.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2СанкцииВеликобританияМария Захарова
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