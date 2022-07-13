Захарова призвала разобраться с признанием Болтона в планировании госпереворотов

Признание бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Джона Болтона об участии в организации госпереворотов требует реакции и «дальнейшего разбора». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бывший советник Трампа признался в участии в подготовке госпереворотов в мире

Ранее Болтон рассказал, что причастен к подготовке государственных переворотов в других странах, напоминает телеканал «360».

«Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат назвала слова Болтона «точкой невозврата», пишет Ura.ru. Захарова отметила необходимость разобраться, «в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспереворотСШАМИД РФМария Захарова
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