По словам представителя МИД РФ, Россия уже два года безрезультатно требует предоставить ей список жертв в Буче, который армянским депутатам должна была передать Украина.

Захарова напомнила о многочисленных посещениях Бучи делегациями ЕС, Америки и Канады. С этими странами Россия сейчас не поддерживает связь, тогда как с Арменией находится в регулярном контакте. Поэтому она выразила надежду на то, что «армянские друзья» все-таки поделятся упомянутым списком с РФ.

Трагедия в Буче произошла в апреле 2022 года. Тогда администрация города сообщила о большом количестве тел людей на улицах. Спустя два дня украинскими властями были также опубликованы кадры с трупами людей на улицах Бучи. Тогда украинская сторона обвинила Россию в убийстве этих людей. Минобороны РФ в ответ заявило, российские военные непричастны к убийствам и опубликованные материалы являются провокацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

