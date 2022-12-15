Захарова: Признание Польшей России «спонсором терроризма» - заказной псевдоюридический шаг
Решение Польши признать Россию «страной-спонсором терроризма» является недружественным шагом псевдоюридического характера, «ущербным для самой Польши». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», — подчеркнула дипломат.
Ранее польский сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В Варшаве считают, что РФ «несет прямую ответственность» за уничтожение рейса MH17 в июле 2014 года и за катастрофу Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погиб в том числе президент Польши Лех Качиньский.
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