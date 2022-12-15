Захарова: Признание Польшей России «спонсором терроризма» - заказной псевдоюридический шаг

«Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», — подчеркнула дипломат.

Ранее польский сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В Варшаве считают, что РФ «несет прямую ответственность» за уничтожение рейса MH17 в июле 2014 года и за катастрофу Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погиб в том числе президент Польши Лех Качиньский.

