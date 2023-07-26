Захарова: Присутствие Макрона на саммите БРИКС не помогло бы решить задачи объединения

Присутствие на саммите БРИКС французского лидера Эммануэля Макрона ничем бы не помогло решить задачи объединения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что Россия считает неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей находящихся в «авангарде враждебной нашей стране политики».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон, который добивался участия в предстоящем саммите БРИКС, не получил приглашения со стороны ЮАР. По данным портала News 24, приглашение на саммит, в частности, не получили представители США, Великобритании и Франции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваБрикс

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