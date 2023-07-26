Захарова: Присутствие Макрона на саммите БРИКС не помогло бы решить задачи объединения

Она отметила, что Россия считает неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей находящихся в «авангарде враждебной нашей стране политики».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон, который добивался участия в предстоящем саммите БРИКС, не получил приглашения со стороны ЮАР. По данным портала News 24, приглашение на саммит, в частности, не получили представители США, Великобритании и Франции, сообщает «Радиоточка НСН».

