Раскрыта программа участия Путина в саммите БРИКС

Возглавит российскую делегацию на саммите БРИКС глава МИД России Сергей Лавров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.

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Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин будет участвовать в мероприятии по видеосвязи. Отмечается, что видеоконференция предусматривает полноценное участие главы государства во всех запланированных обсуждениях. 22 августа Путин обратится к участникам саммита на церемонии закрытия. 23 августа президент примет участие во встрече лидеров БРИКС, где будет обсуждаться вопрос расширения организации.

Ушаков отметил, что Путин также примет участие по видеосвязи в заседании, которое пройдет в узком составе, а затем и в расширенном. 24 августа российский лидер будет участвовать в традиционном заседании лидеров БРИКС.

Ранее в ЮАР заявили, что БРИКС может расшириться до 50 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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