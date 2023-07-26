Раскрыта программа участия Путина в саммите БРИКС

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин будет участвовать в мероприятии по видеосвязи. Отмечается, что видеоконференция предусматривает полноценное участие главы государства во всех запланированных обсуждениях. 22 августа Путин обратится к участникам саммита на церемонии закрытия. 23 августа президент примет участие во встрече лидеров БРИКС, где будет обсуждаться вопрос расширения организации.

Ушаков отметил, что Путин также примет участие по видеосвязи в заседании, которое пройдет в узком составе, а затем и в расширенном. 24 августа российский лидер будет участвовать в традиционном заседании лидеров БРИКС.

Ранее в ЮАР заявили, что БРИКС может расшириться до 50 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

