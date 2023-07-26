Раскрыта программа участия Путина в саммите БРИКС
Возглавит российскую делегацию на саммите БРИКС глава МИД России Сергей Лавров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин будет участвовать в мероприятии по видеосвязи. Отмечается, что видеоконференция предусматривает полноценное участие главы государства во всех запланированных обсуждениях. 22 августа Путин обратится к участникам саммита на церемонии закрытия. 23 августа президент примет участие во встрече лидеров БРИКС, где будет обсуждаться вопрос расширения организации.
Ушаков отметил, что Путин также примет участие по видеосвязи в заседании, которое пройдет в узком составе, а затем и в расширенном. 24 августа российский лидер будет участвовать в традиционном заседании лидеров БРИКС.
Ранее в ЮАР заявили, что БРИКС может расшириться до 50 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Раскрыта программа участия Путина в саммите БРИКС
- СМИ: Викторию Боню потребовали проверить на пропаганду наркотиков
- В Белоруссии заявили, что республика присоединится к БРИКС в 2024 году
- В Госдуме обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией
- Экс-разведчик Риттер заявил о проблемах Финляндии из-за вступления в НАТО
- В Киеве сообщили о критическом состоянии мостов
- NASA держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством
- Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена
- Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности
- Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru