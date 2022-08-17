В США заявили, что Украина игнорирует урок Курской битвы

По мнению эксперта, объявив о своих планах, Киев снизил шансы на успех операции, пишет Ura.ru.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — подчеркнул Линд.

Курская битва — одно из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Она проходила в июле-августе 1943 года и считается самым крупным танковым сражением в истории, напоминает Газета.ру.

