В США заявили, что Украина игнорирует урок Курской битвы

Украина во всеуслышание заявляет о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, считает обозреватель Уильям Линд. Об этом он пишет в своей статье для журнала American Conservative.

Главком ВСУ заявил о тяжелом положении украинской армии

По мнению эксперта, объявив о своих планах, Киев снизил шансы на успех операции, пишет Ura.ru.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — подчеркнул Линд.

Курская битва — одно из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Она проходила в июле-августе 1943 года и считается самым крупным танковым сражением в истории, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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