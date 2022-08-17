В США заявили, что Украина игнорирует урок Курской битвы
Украина во всеуслышание заявляет о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, считает обозреватель Уильям Линд. Об этом он пишет в своей статье для журнала American Conservative.
По мнению эксперта, объявив о своих планах, Киев снизил шансы на успех операции, пишет Ura.ru.
«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — подчеркнул Линд.
Курская битва — одно из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Она проходила в июле-августе 1943 года и считается самым крупным танковым сражением в истории, напоминает Газета.ру.
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