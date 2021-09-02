Захарова предостерегла США от использования Украины в качестве антироссийского орудия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину ждут печальные последствия, если США будут использовать её в качестве антироссийского орудия, сообщает ТАСС.

По её словам, это потеря исторической идентификации, собственных национальных интересов и дисфункция государства, а также подмена интересов и функций Украины интересами и функциями США.

Захарова добавила, что Киеву следует руководствоваться интересами и волей украинцев, а не американского политического истеблишмента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дружба США и Украины против России вызывает сожаление.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияМИД РФМария Захарова
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