Захарова предостерегла США от использования Украины в качестве антироссийского орудия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину ждут печальные последствия, если США будут использовать её в качестве антироссийского орудия, сообщает ТАСС.
По её словам, это потеря исторической идентификации, собственных национальных интересов и дисфункция государства, а также подмена интересов и функций Украины интересами и функциями США.
Захарова добавила, что Киеву следует руководствоваться интересами и волей украинцев, а не американского политического истеблишмента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дружба США и Украины против России вызывает сожаление.
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