Захарова предложила США убраться из Германии вместе с ядерным оружием

Захарова добавила, что вместе с выводом своего контингента, американцам было бы неплохо «захватить с собой» нестратегическое ядерное оружие.



Ранее стало известно, что Трамп распорядился сократить на треть американский воинский контингент в Германии к сентябрю 2020 года — сейчас его численность составляет 34,5 тысячи человек. Эти планы вызвали недовольство Берлина.



При этом хорошо известно, что у президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель довольно натянутые отношения. В конце мая стало известно, что Меркель отказалась от участия в саммите G7 в США.



Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, это решение, в том числе, было вызвано телефонной перепалкой Трампа и Меркель относительно газопровода «Северный поток-2», пишут «Невские новости».

