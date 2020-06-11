Захарова предложила США убраться из Германии вместе с ядерным оружием
Москва могла бы только поприветствовать планы США по сокращению своего военного присутствия в Германии. Как заявила глава МИД России Мария Захарова, было бы лучше, если Вашингтон и вовсе вывел своих военных с территории ФРГ.
Представитель МИД отметил, что подобный шаг мог снизить «конфронтационный потенциал» и военно-политическую напряженность в евроатлантическом регионе.
Захарова добавила, что вместе с выводом своего контингента, американцам было бы неплохо «захватить с собой» нестратегическое ядерное оружие.
Ранее стало известно, что Трамп распорядился сократить на треть американский воинский контингент в Германии к сентябрю 2020 года — сейчас его численность составляет 34,5 тысячи человек. Эти планы вызвали недовольство Берлина.
При этом хорошо известно, что у президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель довольно натянутые отношения. В конце мая стало известно, что Меркель отказалась от участия в саммите G7 в США.
Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, это решение, в том числе, было вызвано телефонной перепалкой Трампа и Меркель относительно газопровода «Северный поток-2», пишут «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Захарова предложила США убраться из Германии вместе с ядерным оружием
- Около 10 процентов школьников отказались сдавать ЕГЭ в 2020 году
- Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля
- Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
- Ефремова допрашивают о ДТП и наркотиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru