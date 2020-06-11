Захарова предложила США убраться из Германии вместе с ядерным оружием

Москва могла бы только поприветствовать планы США по сокращению своего военного присутствия в Германии. Как заявила глава МИД России Мария Захарова, было бы лучше, если Вашингтон и вовсе вывел своих военных с территории ФРГ.

Представитель МИД отметил, что подобный шаг мог снизить «конфронтационный потенциал» и военно-политическую напряженность в евроатлантическом регионе.

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Захарова добавила, что вместе с выводом своего контингента, американцам было бы неплохо «захватить с собой» нестратегическое ядерное оружие.

Ранее стало известно, что Трамп распорядился сократить на треть американский воинский контингент в Германии к сентябрю 2020 года — сейчас его численность составляет 34,5 тысячи человек. Эти планы вызвали недовольство Берлина.

При этом хорошо известно, что у президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель довольно натянутые отношения. В конце мая стало известно, что Меркель отказалась от участия в саммите G7 в США.

Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, это решение, в том числе, было вызвано телефонной перепалкой Трампа и Меркель относительно газопровода «Северный поток-2», пишут «Невские новости».

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваГерманияСША
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