Захарова предложила новый термин после ареста Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о новом термине из «политико-дипломатического словаря». Она опубликовала пост в своем Telegram-канале.
«В политико-дипломатическом словаре новый термин - «Казус Трампа», - написала спикер внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, термин означает предъявление обвинений экс-президенту, у которого есть возможность вернуться в кресло главы государства.
Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали перед заседанием суда Манхэттена. Политику предъявили обвинения в фальсификации документов.
Позже с Трампа сняли арест. Он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
На произошедшее в своих соцсетях отреагировал сын политика Дональд Трамп-младший. Он опубликовал изображение перевернутого флага США, сообщает «Радиоточка НСН».
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