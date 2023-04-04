Захарова предложила новый термин после ареста Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о новом термине из «политико-дипломатического словаря». Она опубликовала пост в своем Telegram-канале.

Трампа обвинили в фальсификации деловых документов

«В политико-дипломатическом словаре новый термин - «Казус Трампа», - написала спикер внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, термин означает предъявление обвинений экс-президенту, у которого есть возможность вернуться в кресло главы государства.

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали перед заседанием суда Манхэттена. Политику предъявили обвинения в фальсификации документов.

Позже с Трампа сняли арест. Он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

На произошедшее в своих соцсетях отреагировал сын политика Дональд Трамп-младший. Он опубликовал изображение перевернутого флага США, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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