Трампа обвинили в фальсификации деловых документов
Суд Манхэттена предъявил обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, передает телеканал CNN.
Политика обвинили в фальсификации деловых документов. Якобы Трамп пытался скрыть компромат и незаконную деятельность.
Адвокат бывшего президента заявил, что его подзащитный «разочарован и расстроен». Обвинения против Трампа лишены фактов, считает юрист.
Следующее судебное заседание пройдет 4 декабря 2023 года.
Трампа подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание об их романе.
Сын экс-президента Дональд Трамп-младший отреагировал на арест отца. Он опубликовал в социальных сетях перевернутый флаг США, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Захарова предложила новый термин после ареста Трампа
- Задержанные за шпионаж на Урале признались в передаче чертежей СБУ
- Постпред РФ Гатилов заявил об отказе сотрудничать с расследованием по Украине
- Трампа обвинили в фальсификации деловых документов
- Игрок «Динамо» Смолов назвал журналиста клоуном после поражения в Кубке России
- С Дональда Трампа сняли арест
- СМИ: ФСБ задержала супружескую пару за шпионаж в пользу Украины
- «Акрон» обыграл «Динамо» в полуфинале Кубка России
- Трамп в суде заявил о своей невиновности
- У штаб-квартиры НАТО прошла акция протеста против альянса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru