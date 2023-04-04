Трампа обвинили в фальсификации деловых документов

Политика обвинили в фальсификации деловых документов. Якобы Трамп пытался скрыть компромат и незаконную деятельность.

Адвокат бывшего президента заявил, что его подзащитный «разочарован и расстроен». Обвинения против Трампа лишены фактов, считает юрист.

Следующее судебное заседание пройдет 4 декабря 2023 года.

Трампа подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание об их романе.

Сын экс-президента Дональд Трамп-младший отреагировал на арест отца. Он опубликовал в социальных сетях перевернутый флаг США, сообщает «Радиоточка НСН».

