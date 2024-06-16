Захарова предложила избрать президентом США супругу Байдена

«Может, лучше им супругу Байдена избрать? Она и говорит понятно, и не падает, и сочувствие вызывает, ухаживая за безнадежным», - отметила Захарова.

Таким образом спикер МИД прокомментировала слова Джилл Байден, которая заявила, что возраст ее супруга не влияет на выборы. Первая леди США обратила внимание, что Дональд Трамп также является возрастным кандидатом.

Ранее Байден и Трамп согласились принять участие в предвыборных дебатах. Они состоятся 27 июня 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

