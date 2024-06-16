Захарова предложила избрать президентом США супругу Байдена
Американцам стоит задуматься над тем, чтобы избрать президентом супругу Джо Байдена Джилл. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Может, лучше им супругу Байдена избрать? Она и говорит понятно, и не падает, и сочувствие вызывает, ухаживая за безнадежным», - отметила Захарова.
Таким образом спикер МИД прокомментировала слова Джилл Байден, которая заявила, что возраст ее супруга не влияет на выборы. Первая леди США обратила внимание, что Дональд Трамп также является возрастным кандидатом.
Ранее Байден и Трамп согласились принять участие в предвыборных дебатах. Они состоятся 27 июня 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru