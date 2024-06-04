Байден обвинил Китай во вмешательстве в выборы президента США
4 июня 202416:13
Американские власти располагают доказательствами того, что Китай вмешивается в выборы президента США. Об этом в интервью изданию Time заявил глава Белого дома Джо Байден.
При этом раскрывать какие-либо он отказался, сославшись на «точку зрения разведки».
«У Китая есть интерес во вмешательстве. Все плохие парни поддерживают Трампа. Это не шутка», - заключил Байден.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается вмешаться в выборы в Европарламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru