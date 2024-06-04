Байден обвинил Китай во вмешательстве в выборы президента США

Американские власти располагают доказательствами того, что Китай вмешивается в выборы президента США. Об этом в интервью изданию Time заявил глава Белого дома Джо Байден.

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При этом раскрывать какие-либо он отказался, сославшись на «точку зрения разведки».

«У Китая есть интерес во вмешательстве. Все плохие парни поддерживают Трампа. Это не шутка», - заключил Байден.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается вмешаться в выборы в Европарламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденКитайВыборы в США

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