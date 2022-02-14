Захарова предложила Bloomberg уточнить прогноз по нападению РФ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз по якобы готовящемуся нападению РФ на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

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Захарова напомнила, что ранее американское информационное агентство прогнозировало «нападение» на 15 февраля. Также представитель МИД РФ назвала Bloomberg «средством массовой дезинформации».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Москва якобы может предпринять провокацию в Донбассе или напасть на Киев 15 февраля. Никаких доказательств грядущего «нападения» предоставлено не было. Позднее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:BloombergМария Захарова
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