США ввели очередные санкции против судна-трубоукладчика «Северного потока-2»

Минфин США внес судно "Фортуна" и компанию, владеющую судном, в санкционный список. Об этом сообщает РИА Новости.

«В союзника стреляют лишь раз». США не нашли новых санкций для «Северного потока-2»

"Фортуна" уже была внесена в список в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Сейчас США наложили дополнительные санкции по закону "О защите европейской энергетической безопасности".

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в понедельник вновь заявила журналистам, что "Северный поток 2" является "плохой сделкой" для ЕС. Псаки напомнила, что, по мнению властей США, трубопровод дает пространство для "российских манипуляций".

Псаки подчеркнула, что санкции являются лишь одним из инструментов для США.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции США
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