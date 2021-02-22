США ввели очередные санкции против судна-трубоукладчика «Северного потока-2»

"Фортуна" уже была внесена в список в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Сейчас США наложили дополнительные санкции по закону "О защите европейской энергетической безопасности".

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в понедельник вновь заявила журналистам, что "Северный поток 2" является "плохой сделкой" для ЕС. Псаки напомнила, что, по мнению властей США, трубопровод дает пространство для "российских манипуляций".

Псаки подчеркнула, что санкции являются лишь одним из инструментов для США.

