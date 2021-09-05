Захарова пожаловалась на угрозы от сторонников Навального

«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед... я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему», — сообщила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».



Ранее Захарова сообщила, что через дипмиссии США и ФРГ, а также Канады, Франции, Испании поступало больше всего средств на поддержку проектов Алексея Навального.

