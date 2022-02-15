Захарова потребовала у глав МИД Британии Трасс извинений за фейки о России

Великобритании нужно принести извинения за ложь и фейки от своих официальных лиц в адрес России. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



«Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», - написала Захарова.

Также она прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что она поверит отказу от планов вторгнуться на Украину только после отвода российских войск от границ Украины.

«Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей», - заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Украина хочет получить более подробные данные об отводе части российских войск Западного военного округа (ЗВО). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее пресс-служба ЗВО сообщила, что подразделения выполнили в полном объеме все задачи в регионах, граничащих с Украиной, и возвращаются в места базирования.

