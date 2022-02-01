На Украине потребовали детальной информации об отводе части российских войск от границы

Ранее пресс-служба ЗВО сообщила, что подразделения выполнили в полном объеме все задачи в регионах, граничащих с Украиной, и возвращаются в места базирования.

Комментируя это заявление, Кулеба отметил, что «надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы». Министр добавил, что в целом сохраняется недоверие к действиям и словам российской стороны, пишет «Свободная пресса».

«С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации», — цитирует Кулебу ТАСС.



