На Украине потребовали детальной информации об отводе части российских войск от границы
Украина хочет получить более подробные данные об отводе части российских войск Западного военного округа (ЗВО). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее пресс-служба ЗВО сообщила, что подразделения выполнили в полном объеме все задачи в регионах, граничащих с Украиной, и возвращаются в места базирования.
Комментируя это заявление, Кулеба отметил, что «надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы». Министр добавил, что в целом сохраняется недоверие к действиям и словам российской стороны, пишет «Свободная пресса».
«С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации», — цитирует Кулебу ТАСС.
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