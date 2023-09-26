Захарова потребовала ответа от Байдена на расследование Херша

По ее словам, так далеко американские президенты еще не заходили.

Ранее, 26 сентября, Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что подрыв «Северных потоков» не был связан с Украиной. По его словам, на самом деле США планировали таким образом снизить влияние России на Германию.

Также он сообщил, что администрация Байдена выбрала в качестве цели для подрыва трубопровод «Северный поток», поскольку посчитала его легкодоступным для атаки, а также решила, что сможет легко отрицать свою причастность к инциденту, передает «Радиоточка НСН».

