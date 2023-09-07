Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» на 26 сентября
Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале заявил, что 26 сентября исполнится год с момента подрыва газопроводов «Северный поток».
Он отметил, что на эту дату Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН по диверсии.
«Мы запросили на 26 сентября... открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников на чистую воду», - заключил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии, Дании и Швеции по-прежнему «упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной» в расследовании подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru