Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» на 26 сентября

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале заявил, что 26 сентября исполнится год с момента подрыва газопроводов «Северный поток».

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Он отметил, что на эту дату Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН по диверсии.

«Мы запросили на 26 сентября... открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников на чистую воду», - заключил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии, Дании и Швеции по-прежнему «упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной» в расследовании подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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