Джабаров заявил, что Лондон должен возместить РФ ущерб за подрыв «Северных потоков»
Сенатор Владимир Джабаров заявил о праве России потребовать от Великобритании компенсации за подрыв газопроводов «Северных потоков».
«Лондону вряд ли удастся уйти от ответственности за диверсии на газопроводах в Балтийском море. Данные Минобороны свидетельствуют - к атаке этих объектов приложили руки военно-морские силы Великобритании», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Парламентарий указал, что вопросы к Великобритании появятся и у других зарубежных компаний, которые участвовали в проекте и понесли потери.
29 октября Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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