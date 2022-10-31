Джабаров заявил, что Лондон должен возместить РФ ущерб за подрыв «Северных потоков»

Сенатор Владимир Джабаров заявил о праве России потребовать от Великобритании компенсации за подрыв газопроводов «Северных потоков».

«Лондону вряд ли удастся уйти от ответственности за диверсии на газопроводах в Балтийском море. Данные Минобороны свидетельствуют - к атаке этих объектов приложили руки военно-морские силы Великобритании», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал, что вопросы к Великобритании появятся и у других зарубежных компаний, которые участвовали в проекте и понесли потери.

29 октября Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



